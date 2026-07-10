ସେବା କରି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଜୋରିମାନା
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : July 10, 2026 at 1:08 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହେଲେ ଆଶା କର୍ମୀ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରାଙ୍ଗ ଗାଁରେ । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନୁହେଁ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଳିମ୍ବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମାନ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ।
ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ 5 ହଜାର ଜୋରିମାନା
ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ହେଲେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦାୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ନେଇ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ସୁନନ୍ଦିନୀ ମିଶାଲ।
ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଏକ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଓଆର୍ଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାମ ପାଇଁ ଦାନ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ଠୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ
ସେହିପରି ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଳିମ୍ବପୁର ଗାଁରେ ଆର.କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା କରାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କେହି କଥା ହେଉ ନଥିବା ବେଳେ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ପାଣି ନଦେଇ ଫାଇନ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ପୋଲିସ୍ ଆସି ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଡକାଯିବ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ବ୍ୟାଧି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ ସୃଷ୍ଟି ନାଁରେ ଏକର ଏକର ବନ ନଷ୍ଟ: ବିଭାଗ କହୁଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ; ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 137 ବାଇକ, 127 ମୋବାଇଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି