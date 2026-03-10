ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ।
Published : March 10, 2026 at 7:45 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଆଶା କର୍ମୀ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯାହା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏପଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଶା କର୍ମୀ ।
ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼:
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ମମତା ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲେ ଆଶା କର୍ମୀ:
ଆଶା କର୍ମୀ ମମତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି । ହଠାତ୍ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନ ଥିଲା ମୁଁ ମାଡ ଖାଇଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସବୁ ଭିଡିଓ ଅଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।"
ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବଳବନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ । "
ଆକ୍ରମଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ:
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଯାଜ୍ଞସ୍ମିତା ବଳବନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ । ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ । କିଛି ନ ବୁଝି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହ କଥା ହୋଇଛି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା