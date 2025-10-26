ETV Bharat / state

ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'; ଗୋପାଳପୁରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା, କୂଳରେ ଲାଗିଲା ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା

ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ରୂପ ନେବା ପରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ।

Fishing Boats return to shore
Fishing Boats return to shore (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 9:22 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 10:03 PM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ସମୟକ୍ରମେ ଧିରେ ଧିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ (ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ) ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ର ରୂପ ନେବା ସହିତ ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରେ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍- କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟ କାକିନାଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଓଡିଶାରେ ବାତ୍ୟାର କୋପ ରହିବ । ଉପକୂଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଯାଉଛି ।

As cyclone Montha inches closer fishermen advised caution (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଶନିବାର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ଠାରୁ ୪୬୦ କିମି ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ୯୭୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୧୦୩୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି। ଏହା ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା କାକିନାଡ଼ା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ୯୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ପବନର ବେଗ ୧୧୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ତଖରିଖରୁ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏହା ନିକଟବର୍ତୀ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏପରିକି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦିଆଯାଇଛି।


ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ନେଇ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେନେଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।


ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଗୋପାଳପୁରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହୁଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସେଭଳି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ହେଲେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ।

ସେପଟେ ଅନ୍ୟତମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶ୍ରୀନୁଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ସମେତ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ମାରି ଫେରିବା ପରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମାଛଧରା ବୋଟ ଯାଇଥିଲା ତାହା ଫେରି ଆସିଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Cyclone Update: ବଳଶାଳୀ ହେଉଛି 'ମୋନ୍ଥା', ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : October 26, 2025 at 10:03 PM IST

