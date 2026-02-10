ETV Bharat / state

ରାଜସ୍ବ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ; ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ଯ ସେବନ କଲେ କାର୍ଯ୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY ARVIND KUMAR PADHI
ରାଜସ୍ବ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ । ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସହ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY ARVIND KUMAR PADHI
ରାଜସ୍ବ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଗତ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ଦାଇତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ । ଅରବିନ୍ଦ ଦାଇତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ । ସେ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ୧୦ ସୁତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି । ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସଚ୍ଚୋଟତା (Integrity), ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା (Professionalism) ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା (Sensitivity)କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ତ୍ଵରିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY ARVIND KUMAR PADHI
ରାଜସ୍ବ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ ଓ ଲୋକସେବାରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତଥା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଅଘଟଣ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟକରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଥଲେଟିକ ଚମ୍ପିଆନସିପ, 502 ଖେଳାଳି ସାମିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଅବକାରୀ ଆଇନ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରାଯିବ; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ARVIND KUMAR PADHI
DISASTER MANAGEMENT ODISHA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY ODISHA
ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ
ODISHA REVENUE DEPARTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.