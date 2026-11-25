ମଞ୍ଚରେ କଳାକାରର ମୃତ୍ୟୁ: ରାମାୟଣ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବାଳି ଚରିତ୍ରର କଳାକାର, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ
୧୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ହନୁ ଚରିତ୍ରର ବାଳୀ ଭୁମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 25, 2026 at 11:17 PM IST
Artist collapses on stage, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାମାୟଣ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚରେ ଟଳିପଡିଲେ ବାଳି ଚରିତ୍ରର କଳାକାର । ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ପରେ ସବୁଠି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଟଳିପଡିଛନ୍ତି ହନୁ ଚରିତ୍ରର ବାଳୀ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆଡ଼ପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ.. ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ... ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ହନୁ ଚରିତ୍ରର ବାଳୀ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିବା କଳାକାର ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଉଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ନାଟକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ରହିଥିଲେ ମିଥୁନ-
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ରହିଥିଲେ ମିଥୁନ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମିଥୁନ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଲଗାତାର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ହନୁମାନ ଭୂମିକା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ରହିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସତ ହେଲେ ନାଟକର ନିଜର ଅଭିନୟ ଶେଷ କରିନପାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ।
ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲା ମୁଥୁନ-
ମୃତ କଳାକର ଜଣଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ କଳାକର ସହିତ ନାଟକର ଅଧିକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ I ସେପଟେ ଏଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅସହାୟ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୂରାତନ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ; ପୁଣି 'ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ; କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଚାଷ ଜମି ବୁଲି ପରଖିଲେ ସ୍ଥିତି
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଡକ୍ଟର ଭି.ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଜୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର । ଆଉ ତାଙ୍କର ହନୁ ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ତାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯାହାକି ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ କଳାକାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଉପବାସରେ ବି ଆସି କରି କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ନାଟକ । ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ କଳାକର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନାଚ କରିଯାଆନ୍ତି । ଇମୋସନ ଗୋଟେ ରହେ । ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ନାଟକ କୁ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନାଟକକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଯଦି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ତା'ଦ୍ୱାରା ଅପମୃତ୍ୟୁର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର