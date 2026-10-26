ଆରବିଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ଦମ୍ପତି
ଓଡ଼ିଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚିତ୍ର କରି ଏହି କଳା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଦମ୍ପତି ବିଜୟ ମହାରଣା ଓ ସସ୍ମିତା ମହାରଣା। । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 26, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ)ର ନବନିର୍ମିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ଦମ୍ପତି ବିଜୟ ମହାରଣା ଓ ସସ୍ମିତା ମହାରଣା। ରବିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମହାରଣା ଦମ୍ପତି ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚିତ୍ର କରି ଏହି କଳା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି | ସେମାନେ ଦୁଇଟି ସମାନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪×୩୬ ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟି ଆରବିଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ୧୮×୨୪ ଇଞ୍ଚର ଛୋଟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେବଦେବୀ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଜ କଳାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଏକ ଆଧୁନିକ କୋଠାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।
ଏ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟ ମହାରଣା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାମ କରିଛୁ। ଆରବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ସୁଯୋଗଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ।”
ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଠ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଛୋଟ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
“ଛୋଟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକାଥରକେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରଣା।
ଏ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା କହନ୍ତି, 'ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଏକ ଆଧୁନିକ କୋଠାର ଗଠନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀକୁ ଫୁଟାଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆରବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଆଉ ଏକ ସମାନ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।'
“ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀରେ କୋଠାବାଡ଼ି ଆଙ୍କିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସମାନ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ,” ବୋଲି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। କପଡ଼ା ଉପରେ ତେନ୍ତୁଳିର ମଣ୍ଡ ଲଗାଇ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିଆରି କ୍ୟାନଭାସ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରିକ ନକ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ। ଦେବଦେବୀ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏହି କଳାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଷୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଦମ୍ପତି।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡସାହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ଓ ବିଜୟ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପେସାଦାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରାରୁ ସେମାନେ ଏହି କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
“ଆମେ ଏକ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଳା ଶିଖିଛୁ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ।
ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଯୋଡ଼ି ଏହାର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି। ଆରବିଆଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କ କଳା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ ଉଦଯାପିତ; ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ବଢିଛି, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କମିଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ମେଟ୍ରୋରେ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ