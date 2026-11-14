ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର, ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର । ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଭିଡ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 14, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 11:20 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର । ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଅର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଆ ବିମଳା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ବାଇଶି ପାହାଚରେ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର ।
ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ।" ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପରେ ରବିଶଙ୍କର ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀନଅର ଯାଇ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ଯାଇ ନୀଳ ଶୈଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର । ତେବେ ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନର ବହୁଳ ବ୍ଯବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ଯବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଣୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ । ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରିବା ଭଳି କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ, ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଯବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ନିଷେଧ କଟକଣା ? ନିୟମ ଅଛି, ମାନୁଛି କିଏ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ