ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁବାସ; ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଦେଖାଇବେ ଅନୁଭୂତିର ଦର୍ପଣ
ନିଜ କଳା କାରିଗରୀରେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୋଲେର ରାମଗଡ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି କାଶୀର ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ । କେତେବେଳେ ପୁଣି ଛାତ ତଳେ ଓଲଟା ଦୁନିଆ ଛିଡା କରାଇଦିଅନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 14, 2026 at 9:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣର ପର୍ବ ଆସେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ । ଆଲୋକର ମାଳା ଲିଭିଯାଏ, ବାଉଁଶ ଖୋଲାଯାଏ, କନା ଚିରିଯାଏ । ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ମଣ୍ଡପ ଥାଏ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ବି ମନରୁ ଲିଭେନି । ପାର୍ବଣର ଶେଷ ଦିନରୁ ମନରେ ପୁଣି ଉତ୍ସୁକତା ଭରିଦିଏ..ଏବର୍ଷ ତ ଏମିତି...ଆର ବର୍ଷରୁ ପୁଣି କଣ ହେବ..। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଏକ ନାଁ । ଆଉ ଏହି ନାଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ନୀରବ ଯାଦୁଗର 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିଃଶବ୍ଦରେ ନିଜର ସବୁ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା । ସେ କେବଳ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନର ଫେରିବାଲା । ନିଜ କଳା କାରିଗରୀରେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୋଲେର ରାମଗଡ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି କାଶୀର ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ । କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଦ୍ୱାରିକା ଦେଖାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଛାତ ତଳେ ଓଲଟା ଦୁନିଆ ଛିଡା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି...ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଦର୍ପଣ...ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଯାଇଛି "Life Is a Drama"।
କିଛି ଲୋକ ଘର ଗଢନ୍ତି । ହେଲେ କଳାର ଯାଦୁଗର ସୁବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଏ ବାଉଁଶ, କନା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ । ଯେମିତି ସେ ମଣ୍ଡପ ଗଢନ୍ତିନି, ଗଢନ୍ତି ଏକ ଅନୁଭୂତି । ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହୁଏତ କିଛି ଦିନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚା । ମାତ୍ର ସୁଭାଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାନଭାସ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ରୂପନିଏ, ଯେଉଁଠି ସେ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ଏହି କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବାସ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୀମାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୀରବ କାରିଗରଙ୍କ ନିଖୁଣ ସୃଜନକୁ ନଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବେଦନ...
ନୀରବତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ହଜାର କଳ୍ପନାର ଡିଜାଇନ
ସୃଜନଶୀଳତା ଭିତରେ ହଜିବାର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପିଲାଦିନର । ଛୋଟ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପଥର ଖୋଦେଇକୁ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାଟି ଆଜି 54 ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କାରିଗର । ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କେବଳ ନୀରବତା । ଆଉ ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ହଜାର କଳ୍ପନାର ଡିଜାଇନ । ସୁବାସ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଥାଏ।" ଆଉ ସେହି ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ହିଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗଢି ଦିଏ ଏକ ନୂଆ ବିସ୍ମୟ ।
ପାରମ୍ପରିକତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପକୁ ନୂଆ କଳେବରରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି ସୁବାସ । କେତେବେଳେ ଆଇକନିକ୍ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେର ରୁକ୍ଷ ରାମଗଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ବାରାଣାସୀର ଗଙ୍ଗା ଘାଟ, ଦ୍ୱାରକାର ପାଣି ଭିତର ସହର ଏବଂ କୋଲକାତାର ଗହଳ ଚହଳ ଭରା ରାସ୍ତା । ତେବେ ସୁଭାଷଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ପାରମ୍ପରିକତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବା । ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଏଥରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ କଳାର ଯାଦୁ କେବେକେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛି ଆଙ୍ଗକୋର ୱାଟ୍ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଇଲୋରା ଗୁମ୍ଫାକୁ, ରୁଡୟାର୍ଡ କିପଲିଙ୍ଗଙ୍କ 'ଦ ଜଙ୍ଗଲ ବୁକର ମନେରମ ଦୁନିଆକୁ । ପୁଣି କେତେବେଳେ ନେଇ ଯାଇଛି ବିକ୍ରମ ଓ ବେତାଳର ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ।
ଏ ବର୍ଷ ଜୀବନର ନାଟକ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିଆରା ସୃଷ୍ଟି ସାରା ସହରରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ସେ ମଣ୍ଡପର ଛାତରେ ପୁରା ସହରକୁ ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ନିଜ କଳ୍ପନାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏ ବର୍ଷ ‘ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ’ ଥିମ୍ ସହ ମଣିଷ ଜୀବନର ଜଟିଳତା ତଥା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବାସ ଏଥର ତାଙ୍କ ଥିମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ସର୍କସ, ଥିଏଟର, ମଞ୍ଚ, ଦର୍ଶକ, ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପରି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ଏ ନେଇ ସୁବାସ କହନ୍ତି, "ମୁଁ କାମ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । କାରଣ ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜଣେ କଳାକାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଫେରିଯିବା । ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ।"
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ସୁକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲଟିଗଲା ରୁଚି
ବିକେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟସରୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ଟସରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ସୁବାସ ପିଲାଦିନରୁ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି, କଳାକାରମାନଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ନୀରିକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଖୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ସୁକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ଟସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା।
ସୁବାସ କହନ୍ତି, "ପିଲାଦିନରୁ କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ଖୋଦେଇ କରୁଥିବା ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁ କିଛିରୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ । ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା, ଲୋକ, ଘର, କୋଠା, ସହର ଦେଖେ କିମ୍ବା ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଡିଜାଇନ କରେ । ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛିରୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ," ।
ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଆୟୋଜକ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜର କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ । ସେମାନେ ମୋତେ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।"
'ମୋ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ନ ଥାଏ'
ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖିବା, କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ କଳାତ୍ମକ ସମ୍ଭାବନାରେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛି ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥାଏ। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଗାଧୋଇବା ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଇଡିଆ ଚାଲିଥାଏ।"
ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସୁବାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ଯାଏ। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ କରିବାକୁ କହୁ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।"
ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏକ ଅବହେଳିତ ବୃତ୍ତି
ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କଳାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିବା ସୁବାସ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଥିଏଟର, ସିରିଏଲ୍, ରିଆଲିଟି ଶୋ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ପାଇଁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାଳ୍ପନିକ ଠାରୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କାମ କରି ନିଜର କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ବିଷାଦଭରା ସ୍ୱରରେ ସୁବାସ କହନ୍ତି, 'ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏକ ଅବହେଳିତ ବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳ ପରିଶ୍ରମ ଏହା ଦାବି କରେ, ଏଠି ତାହାର ସୀମିତ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି। " କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ କେହି କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିନବ ଥିମ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ।"
ସୁନ୍ଦରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁହିକ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜା କମିଟି ଆୟୋଜକ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ମଣ୍ଡପ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, "ଆମେ ସୁନ୍ଦରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମୁହିକ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଆମେ ସୁବାସ ସାରଙ୍କ ଥିମ୍ ଡିଜାଇନରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ମୁଗ୍ଧ ଯେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ।
ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ତପ ହୁଏ । ଚାକଚକ୍ୟ, ଡିଜାଇନ, ଆଧୁନିକତା..ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ଏ ସହରରଙ୍କ ଆଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଇ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପର ସେଇ ନିଆରା କଳାର ନିଖୁଣ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ । ଏ ମଣ୍ଡପ ସବୁବେଳେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏଥର ସୁବାସ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆଇନା ଦେଖାଇବାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବ, ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ଖୋଜିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଗଣିକାଳୟରୁ ଆସେ ମାଟି, ଲାଗି ହୁଏନି ଆମିଷ ଭୋଗ': ଓଡ଼ିଆ-ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ 204 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର କର ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ; 500 ବର୍ଷର ବାଲୁବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହିଁ ସାଜନ୍ତି ପୂଜକ