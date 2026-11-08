ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ; ମିଳିବ ବକେୟା ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ

୫ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଆସିବ ସୁଧାର। ମାସ ମାସ ଧରି ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ନପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ l
ନୂଆ ସଫ୍ଟଓୟାର ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଥିଲା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ | ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କରି ସଫ୍ଟଓୟାର ଡେଭଲପ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି l ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ।
୫ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ (ETV Bharat)
ତେବେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ l ରାଜ୍ୟରେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ମିଳିବ । ବକେୟା ଟଙ୍କା ସହ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଃସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ମାସିକିଆ ଭତ୍ତା l ଆଉ ସେହି ଭତ୍ତା ଚାରିରୁ ଛଅ ମାସ ହେବ ମିଳିନାହିଁ l ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧମାନେ l ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଭତ୍ତା ଆସୁନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା l ଏପଟେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି l ଯେଉଁମାନେ ୨ରୁ ୩ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ l ସେପଟେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ l ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୧୭ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ l ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l ଏଣିକି ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ l ବ୍ଲକ୍ର ବିଡିଓ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିହେବ l ସେହିପରି ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୮୦ ବର୍ଷ ହେଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର