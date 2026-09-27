ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀବନ୍ଧ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଏବଂ ସାଳନ୍ଦୀ ଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ।
Published : September 27, 2026 at 8:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀବନ୍ଧ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀର ବନ୍ଧ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଞ୍ଚିବଣିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟାଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (ODRAF) ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଖୋରଧାରେ ବନ୍ୟା:
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାଣପୁର ତହସିଲଦାର ହରପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୮୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବାଣପୁର ଏନଏସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ଜଣ ଏବଂ ନେହେରୁ ସେବା ସଂଘର ୪୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିର ୩ରୁ ୪ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ୩ରୁ ୪ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଳିଆ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ପୋଲିସ ଟିମ ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗାପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋରଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍:
ସେପଟେ ଉପର ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ନିରନ୍ତର ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚାରୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ 20 ଟି ଗେଟ୍ ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡୁଛି । ବାମ ସ୍ପିଲ୍ ୱେରେ 13ଟି ଗେଟ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ସ୍ପିଲ୍ ୱେରେ 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି ।
ଏସବୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଏବଂ ସାଳନ୍ଦୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ହାତୀ ନଦୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼, ଖରଖରିଆ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ।
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତ କରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆକଳନ କରିବେ ।