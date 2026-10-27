ଆଗକୁ ବଢୁଛି 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, 10 ହଜାର ଲୋକ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, 10 ହଜାର ଲୋକ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ବଢିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପବନର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 125 ରୁ 150 କିମି ରହିବ । ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ପରେ ଓଡିଶା ମୁହାଁ ହେବ । ମାଲକାନଗିରିରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛତିଶଗଡ ଆଡକୁ ମୁଁହାଇବ । ପୂରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ବାତ୍ୟା ସଂପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଅର୍ଣ୍ଣବର ଗତିପଥ ଭୀଷଣ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବିଶାଖାପଟନମରୁ ପ୍ରାୟ 200 କିମି ଏବଂ କାକିନାଡ଼ାରୁ 220 କିମି, ମଚ୍ଛଲିପଟମରୁ 320 କିମି ଓ ଗୋପାଳପୁରରୁ 350 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୁଁହା ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 125 ରୁ 150 କିମି ରହିବ ।"
ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ (ETV Bharat)
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅବପାତ ବିଶାଖାପଟନମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଇ ଓଡିଶା ମୁହାଁ ହେବ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହା ମାଲକାନଗିରିରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛତିଶଗଡ ଆଡକୁ ମୁଁହାଇବ । କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସର୍ବାଧିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କମରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିବ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲିରୁ ODRF, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସଜାଗ ହେବା ସହ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସାରିଲେଣି । ଆଜି ଆଉ ଏକ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମକୁ ମାଲକାନଗିରି ପଠା ଯାଇଛି ।" "ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ SRCଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଚିରେ ରଖି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି SRC । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 466 ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ 27, ଗଜପତିରେ 175, ମାଲକାନଗିରିରେ 35, କୋରାପୁଟରେ 47, ରାୟଗଡାରେ 7, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 14, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 134 ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି" ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର, ଗଜପତିରେ 12 ହଜାର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ହଜାର, କୋରାପୁଟରେ 6 ହଜାର, ରାୟଗଡାରେ 500, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 12 ହଜାର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3 ହଜାର ଓ ନୂଆପଡାରେ 2 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । 3 ହଜାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 48 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି । ସର୍ବାଧିକ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 11 ହଜାର 270, ଗଜପତିରେ 11 ହଜାର, ମାଲକାନଗିରିରେ 10 ହଜାର, ଗଞ୍ଜାମରେ 7 ହଜାର, କୋରାପୁଟରେ 5 ହଜାର, ନୂଆପଡାରେ 2 ହଜାର ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 48 ଓଡ୍ରାଫ, 8 ଏନଡିଆରଏଫ ଓ 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢିବ । କିନ୍ତୁ ମୁକାବିଲା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାପିଡ଼ ରେସପନ୍ସ ଟିମକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।"ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର