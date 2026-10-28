ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛଡାଇ ନେଲା ରୋଜଗାର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରହାର
ଏହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଓ କେଉଁଠି ରହିବେ ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : October 28, 2026 at 3:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ କରିଦେଇଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଯାଇ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ କିଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଓ କେଉଁଠି ରହିବେ ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଉଠା ମାଛ ଦୋକାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, 'ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ, ବେପାର ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ଏହି ଆଶା ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପସରା ଖୋଲିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଏହି ବର୍ଷା ସବୁ ହିସାବକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ତ ଆସି ନ ଥିଲେ, ଏପଟେ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଝଟକା ପବନ ଛତା, ମାଛ ସବୁ ଉଡେଇ ନେଲା। ଆଜି କାରବାର ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ମାଟିରେ ଲୋଟିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟାନାମ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ୧୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ