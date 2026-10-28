ETV Bharat / state

ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛଡାଇ ନେଲା ରୋଜଗାର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରହାର

ଏହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଓ କେଉଁଠି ରହିବେ ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

'Arnab' impact heavy rain in bhubaneswar snatches away livelihoods of Street Vendor
ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛଡାଇ ନେଲା ରୋଜଗାର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରହାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ କରିଦେଇଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିଯାଇ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ କିଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଓ କେଉଁଠି ରହିବେ ?


ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଉଠା ମାଛ ଦୋକାନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, 'ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ, ବେପାର ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ। ଏହି ଆଶା ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପସରା ଖୋଲିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଏହି ବର୍ଷା ସବୁ ହିସାବକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ତ ଆସି ନ ଥିଲେ, ଏପଟେ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଝଟକା ପବନ ଛତା, ମାଛ ସବୁ ଉଡେଇ ନେଲା। ଆଜି କାରବାର ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ।'

ଅର୍ଣ୍ଣବ ଛଡାଇ ନେଲା ରୋଜଗାର: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରହାର (ETV Bharat)
କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଜରୁରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, 'ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଛତା ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ଔଷଧ କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କିଭଳି ପାଣିପାଗର ଏକ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଏହି ଘଟଣା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ।'
'Arnab' impact heavy rain in bhubaneswar snatches away livelihoods of Street Vendor
ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉଠା ମାଛ ବେପାରୀ (ETV Bharat)
ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରକୋପ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇଦେଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନର ସୁବିଧା, ନା ରହିଛି ଖରାବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼େ, ଖରା ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଦିନର ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନକର ରୋଜଗାର ହରାଇବାର ଭୟଏହି ଦୁଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ।

TAGGED:

ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦୁର୍ଦଶା
ARNAB IMPACT BHUBANESWAR
ARNAB SNATCHES AWAY LIVELIHOODS
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା
HEAVY RAIN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.