ସେନା ଦିବସ; ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସହ ସେନାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ
ସେନା ଦିବାସରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଅଧିକାରୀ ସେନାରେ ବିତାଇଥିବା ଦିନକୁ ବଖାଣିଥିଲେ ।
Published : January 15, 2026 at 11:13 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ । ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତା, ସମର୍ପଣ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ୧୯୪୯ ମସିହାରୁ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି । ସେନାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତତକାଳୀନ ଜେନେରାଲ କେଏମ୍ କରିଆପ୍ପା ଏହି ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଦେଶର ପ୍ରତେକ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଠାରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ମି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ ପରିସରରେ ସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦାନ କରି ଫେରିଥିବା ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାର ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟର କେତେକ ସାହାସିକତାର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବେଦାର ମେଜର ବି.ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେନାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଅନେକ ତାରତାମ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେଠାରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ।"
ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଜୀବନରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମନାଭ କୁହନ୍ତି । ଆମକୁ ଜମ୍ମୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହର ତହସିଲ ଧର୍ମାଡି ଏକ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଇଥିବା ଖବର ପହଞ୍ଚେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାତ୍ର ୯ଟା ବେଳେ ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିଥିଲା । ଦୁଇଟି ପାହାଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାକୁ ମୂତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଦୁଇ ପାହାଡ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର ଗୁଳି ଚାଳନା ଓ ତାହାର ଶବ୍ଦ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏନ୍-କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଧରାପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଏବେବି ମନେପଡିଲେ ସେନାର ସେହି ଗୌରବ ଗାଥା ମନକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେନାର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରତ୍ୱର ଗାଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବା ନିବୃତ୍ତ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପଞ୍ଚାନନ ସାମଲ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି । ଏଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମର ସଦଗତି ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଉଠିଲେ ସୈନିକର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ମନରେ ଏଭଳି ଉତଫୁଲତା ଆଣିଦେଇଥାଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ସୈନିକର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି କିପରି ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାର ପରାକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏଣୁ ସେନାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ଜଣେ ସୈନିକକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଇଥାଏ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିବୁ ।"
ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ସଶକ୍ତ ଓ ବିରତ୍ୱକୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ । ଆଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୋପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦେଶ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାବିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ସେନା ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତେକ ଦେଶବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେନାର ବଳୀଦାନ ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହି ବଳୀଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ । ୧୯୮୯ ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୦୦୮ ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଓଟିଜି ପଠାଣକୋଟ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଓପି ବିଜୟ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟକୁ ତଡିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ତାହା ଓଟିଜି ପଠାନକୋଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ନିଜର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଠାଯିବା ଭଳି କଥା ଏବେବି ମନେ ପଡେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର