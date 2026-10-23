ମାଛ ଧରା କଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଚସା; 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ
ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ।ଦିନକ ପରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ।ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାଫ
Published : October 23, 2026 at 1:39 PM IST
ବରଗଡ: ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା । ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କଲା ନାବାଳକ । ବିଜେପୁର ଥାନା ଗଣ୍ଡପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ଣ୍ଣପା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏ ନେଇ ବିଜେପୁର ଥାନାରେ କେସ ନଂ-301/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ହେଲେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ରାତିରେ ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀ ହିଡ କଡ଼ରେ ଶିଶୁର ମୃତ ଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବିଜେପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୃତ ଶିଶୁର ଦେହରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା । ମୃତ ଦେହକୁ ଜବତ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିିଥିଲା ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି କ୍ଷେତକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା l ତା ସହ ଆଉ ଜଣେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ । ବନିଶୀ କଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ମାଛ ମାରି ନପାରି ଗାଁ ବନ୍ଧକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଶିଶୁର ବେକକୁ ଗାମୁଛାରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଭିଡି ରଖିବାରୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ବରଗଡ଼ ଏସ. ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଶିଶୁର କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଜଣକ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ତେଣୁ ତାକୁ ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି l
ବରଗଡ଼ ଏସ. ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଆଜି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, '୨୧ ତାରିଖ ତିନିଜଣ ପିଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ହେଲେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଫେରି ନ ଥିଲେ । ଶିଶୁର ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ପରେ ପୋଖରୀ ହୁଡାରୁ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ମାଛ ଧରିବାବେଳେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସହ ଏହି ପିଲାଟିର ବନିଶି କଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକଟି ଏକ ଟାୱେଲରେ ଶିଶୁର ବେକକୁ ଚାପି ମାରି ଦେଇଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ହତ୍ୟା: ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୁରାକ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ନେଲା ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ