ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା; ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 13, 2026 at 3:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲାଘବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା । ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋଚିତ ଫଇସଲା, ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ନିୟମ ଓ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅଯଥା ହଇରାଣ ନକରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା :
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକାରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ :
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ଖଜଣା ଛାଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜମି ପଟ୍ଟାର ଖାନା-୨ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ କହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୁଣା ରିଭିଜନ ମାମଲା ଫଇସଲା ଓ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ରିଭିଜନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା, ଅବ୍ୟବହୃତ ସରକାରୀ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳର ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପମା କାଲୋ, ସଚିବ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାଶ, ସହକାରୀ ଅର୍ଥ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଅନୁସଚିବ ପରିକ୍ଷୀତ ଦାଶ, ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରୁପମା ବୁଡ଼େକ, ଅନୁସଚିବ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସକ-ଫ୍ରି ଜୋନ, ରୋକି ହେବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାହିଁକି ଗୟଳଙ୍କ ନିର୍ଭୟ ଚରାଭୂଇଁ ‘ଦେବ୍ରିଗଡ଼’ ? 6 ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି 129
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର