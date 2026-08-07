ETV Bharat / state

ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ

ବଲାଙ୍ଗିର ସହରଠୁ ମାତ୍ର୨୯ କିମି ଦୂର । ଅର୍ଡ୍ଡା ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ତିନି କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଦେଖି ପାରିବେ ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ  ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ତ ପାହାଡ ଘେରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଛି କାହାର ସବୁଜ ପଣତ । ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଛମ ଛମ ନାଚୁଛି ରୂପେଲି ଝରଣା । ମନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରି ଦେଲା ପରି ହାଲୁକା ପବନର ଶୀତଳ ଛୁଆଁ, ପାହାଡ ଉପରେ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ..ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ.. ପ୍ରକୃତିର ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗିରର ଦ୍ଵିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ। ହେଲେ ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣି ନାକି ପରି କିଏ ଦେଖୁଛି ତାର ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ! ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନରୁ କିଣି ନେଉଥିଲେ ହେଁ କାହିଁକି ମିଳିନି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ଏହି ଅର୍ଡା ଜଳପ୍ରପାତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ । ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତର ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରିରେ....

ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତର ଅବସ୍ଥିତି

ବଲାଙ୍ଗିରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଦେଓଗାଁ । ଏହି ବ୍ଲକର ଗାଇବାହାଲ ପଂଚାୟତରେ ରହିଛି ଏକ ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯାହାର ନାଁ ବୁଢା ଡ଼ଙ୍ଗର । ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅର୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଛି ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତ । ବଲାଙ୍ଗିର ସହରଠୁ ମାତ୍ର୨୯ କିମି ଦୂର । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା । ଅର୍ଡା ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର ତିନି କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଦେଖି ପାରିବେ ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟେକା ପାହାଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ୪୯୦ ହେକ୍ଟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡର ଚାରି ପଟେ ୮୪ ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବୁଢା ଡ଼ଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ନିକଟ ଅର୍ଡା ଗାଁ ପାଖରେ ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତ ରହିଛି।

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଜୈବ ବବିିଧତା ଯୋଗୁଁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ଵିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର

ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଜୈବ ବବିିଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର କୁହା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ବର୍ଷର ଦଶ ମାସ ପାଣି ଝରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ପାହାଡ ଉପରୁ ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତ ଝରି ଆସିଛି, ତା ଉପରେ ଏକ ପଥର ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ରହିଛି । ଏହି କୁଣ଼୍ଡରୁ ପାଣି କେବେ ଶୁଖି ନ ଥାଏ। ପାହାଡ ପାଦ ଦେଶରେ ରାଣୀ ସାଗର ନାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପୂରା ଇଲାକର ଦୃଶ୍ୟ ମନ ଟାଣି ନେଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି, ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମଧ୍ୟରେ ଛମଛମ ସ୍ୱରରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥିବା ଏହି ଜଳ ପ୍ରପାତ । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ମୟୂରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଖି ଅଟକିଯାଏ ଜିଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ସହିତ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି।

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି

ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ରୁହନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡ ରାଜାମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଗଣ୍ଡ ରାଜାର ୧୨ ସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୧୨ ରାଜ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସୁଲିଆ ବୁଢା, ମଠଖାଇ ବୁଢା, ଟେକା ବୁଢା, ଭିମା ବୁଢା ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ସବୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିବି ଏହି ଟେକା ପାହାଡ଼ରେ ବୁଢା ଡଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଖପାଖ ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହୋଇଥାଏ।

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ମିଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା

ବଲାଂଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼, ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସବୁଠି ପରିଚିତ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଉପରେ ପଡି ନାହିଁ। ଅର୍ଡ୍ଡା ସମେତ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ଏହାର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଂଚଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ।

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଗାଁ ଲୋକେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂକୁ ସକ୍ଷାତ କରି ଏହି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବଲାଂଗୀର ବିଧାୟକ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ପକ୍କା ସଡକ, ଜଳପ୍ରପାତ ପାଣିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ..ତଥାପି ଅବହେଳିତ; ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ (Etv Bharat)

ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ବୁଢା ଡଙ୍ଗର

ଅର୍ଡା ଗ୍ରାମର ବସିନ୍ଦା କାହ୍ନୁ ମେହେର ଓ ଏଠିକାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ନିମାଇଁ ଝାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ବୁଢା ଡଙ୍ଗର ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ । ଏଠି ବର୍ଷରେ ତିନି ଥର ଆମେ ଯାତ୍ରା ଓ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଯେଉଁଥିରେ ବୁଢା ଡଙ୍ଗର ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜି ଥାଉ। ଆଖପାଖ ୮୪ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏଠି ଥିବା ଜଳ ପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ।'

ardda water fall of balangir dist yet to get tourism recognition
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ନିମାଇଁ ଝାଙ୍କର କହନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠିକାର ଝରଣା, ବଣ ପାହାଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନମୋହି ଥାଏ। ଆମେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛୁ। ଏହାର ବିକାଶ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ " ବୋଲି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି "ଏହି ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳ ୪୯୦ ହେକ୍ଟର ଅଂଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହାର ଚାରି ପାଖରେ ୮୪ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠି ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ହରିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ରାଣୀ ସାଗର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିନି । ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ସହ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ଏଠିକାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଭୀମ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଓ ଚାନ୍ଦିଲି ପାହାଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହାର ବିକାଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିକାଶ କରାଯିବା ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଇଛି" ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ରାଉତାଳ ଗାଁ ଦେଖାଇଲା ଏକତା: ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପୋଖରୀ କଲେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ସଂପର୍କ ଯୋଡୁଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା; ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମେଳି, ସଦଭାବ ବାଣ୍ଟି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ








Conclusion:

TAGGED:

ARDDA YET TO GET RECOGNITION
ARDDA WATER FALL OF BALANGIR
TOURIST PLACE ARDDA WATER
ଅର୍ଡ୍ଡା ଜଳ ପ୍ରପାତ
ARDDA WATER FALL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.