ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରେ ଫାଟ: ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ

ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରେ ଥିବା ଫାଟ । ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ।

Archeological Survey team surveyed crack in Lord Baldev Jew Temple Kendrapara
Archeological Survey team surveyed crack in Lord Baldev Jew Temple Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ଫାଟ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳର ଅନୁଧ୍ୟାନ । ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି ।

Archeological Survey team surveyed crack in Lord Baldev Jew Temple Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବରେ ଫାଟ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋହଲି ଗଲାଣି ନୀଳଚକ୍ର । ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ହେଲେ କେବେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେନେଇ ସଂଶୟ ଉଠୁଛି ।

Lord Baldev Jew Temple Kendrapara
Lord Baldev Jew Temple Kendrapara (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉନ୍ନତିକରଣ:
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଦ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମନେହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି । କେଉଁ କାମର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥଳେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କୋଟି ବଳକା ରହିଛି।

Lord Baldev Jew Temple Kendrapara
Lord Baldev Jew Temple Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ:

ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ । ଏହି ମନ୍ଦିର ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଦାମୋଦର ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଛେଦରା ଜମିଦାର ଗୋପୀନାଥ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ମନ୍ଦିରରେ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କାମ ହୋଇଥିଲା ।"

Archeological Survey team at Baldev Jew Temple Kendrapara
Archeological Survey team at Baldev Jew Temple Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନି:

ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ)ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ରଖା ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠାରେ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମହୋଇନି ।"

ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ:
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛି "ବଳଦେବ ସେନା"।ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେନାର ସଭାପତି ପୁପୁନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସଠିକ ଭାବେ କାମ ହୋଇନାହିଁ । କିଛି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳୁନାହିଁ । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ସବୁଦିନ ଜଳୁନାହିଁ । ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ କାମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଛୁ । ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ।"

ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବରେ ଫାଟ:

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅମର କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମଉଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ଠାକୁର । ଆମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା ସେଭଳି ହୋଇନାହିଁ । ସାଢେ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିରହିଛି । ଲାଇଟ, ପାର୍କ, ସିସିଟିଭି ଯାହା ବି ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ନୀଳଚକ୍ର ଦୋହଲିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ଦେଖି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ହେବ,କାମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ହେଲେ କେବେ ହେବ ଜଣାନାହିଁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏଇଠି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ମାନସିକ ହୁଏ ପୂରଣ, ହେରାପଞ୍ଚମୀରେ ଜମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରିଣୀ ଓ ଟିମ୍ ଆସି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଚିଠି ବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ଆସିଥିଲେ । ଆମେ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବ (Pillar) ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ । ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ନୀଳଚକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

