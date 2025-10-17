ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରେ ଫାଟ: ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ
ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରେ ଥିବା ଫାଟ । ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ।
Published : October 17, 2025 at 1:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ଫାଟ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦଳର ଅନୁଧ୍ୟାନ । ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି ।
ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବରେ ଫାଟ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋହଲି ଗଲାଣି ନୀଳଚକ୍ର । ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ହେଲେ କେବେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେନେଇ ସଂଶୟ ଉଠୁଛି ।
ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉନ୍ନତିକରଣ:
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଦ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଯାହା ମନେହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି । କେଉଁ କାମର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥଳେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କୋଟି ବଳକା ରହିଛି।
ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ:
ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ । ଏହି ମନ୍ଦିର ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଦାମୋଦର ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଛେଦରା ଜମିଦାର ଗୋପୀନାଥ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇଥିଲା । ଏହାର ମନ୍ଦିରରେ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ସ୍ବର୍ଗତ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କାମ ହୋଇଥିଲା ।"
ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନି:
ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ (ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ)ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ରଖା ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠାରେ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମହୋଇନି ।"
ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ:
ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛି "ବଳଦେବ ସେନା"।ପୁର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେନାର ସଭାପତି ପୁପୁନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସାଢ଼େ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସଠିକ ଭାବେ କାମ ହୋଇନାହିଁ । କିଛି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳୁନାହିଁ । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ସବୁଦିନ ଜଳୁନାହିଁ । ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ କାମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଛୁ । ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ।"
ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବରେ ଫାଟ:
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅମର କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମଉଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ଠାକୁର । ଆମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା କଥା ସେଭଳି ହୋଇନାହିଁ । ସାଢେ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିରହିଛି । ଲାଇଟ, ପାର୍କ, ସିସିଟିଭି ଯାହା ବି ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗମୋହନ ଖୁମ୍ବରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ନୀଳଚକ୍ର ଦୋହଲିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆସି ଦେଖି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ହେବ,କାମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ହେଲେ କେବେ ହେବ ଜଣାନାହିଁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରିଣୀ ଓ ଟିମ୍ ଆସି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଚିଠି ବା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ଆସିଥିଲେ । ଆମେ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବ (Pillar) ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ । ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ନୀଳଚକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା