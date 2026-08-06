ETV Bharat / state

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍‌

ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍‌ ଐତିହାସିକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

SAMALESWARI TEMPLE RESTORATION
ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Samaleswari Temple ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍‌ । ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍‌ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଏହି ଟିମ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ବ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଓ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଟିମ୍‌ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ:

Maa Samaleswari
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ (ETV Bharat)

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଗତ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସହକାରୀ କ୍ୟୁରେଟର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, କନ୍ସଲଟେଣ୍ଟ / ଆର୍କିଟକ୍ଟ ରାଜ ରୁପା ସାହା କୁଣ୍ଡୁ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଟିମ୍‌ରେ ଆସି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍‌ ମୁଖଶାଳା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଧୂଆଁ କିପରି ନିର୍ଗତ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଟିମ୍‌ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ଏହି ଗସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଛାତରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ । ଏହାସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଶତଃ କଳା ପଡିଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଛଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ ।"

Archaeology experts assess needs for Samaleswari shrine restoration
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଧୂଆଁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ।

Archaeology experts assess needs for Samaleswari shrine restoration
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 20 କୁଣ୍ଡ, ଖରାଦିନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବେ ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁ

ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଫେଲ ! ଅନଲାଇନ୍ ହୁଣ୍ଡି ଦାନରେ ସମସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMALESWARI TEMPLE
ARCHAEOLOGY EXPERTS SAMALESWARI
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ
SAMALESWARI TEMPLE RESTORATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.