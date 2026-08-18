ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ୟୁପିଏସସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Supreme court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 9:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA NEW DGP HEARING , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ (ଆଜି) ମଙ୍ଗଳବାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ମାମଲାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନାହିଁ।

ଅଟକିଛି ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ୟୁପିଏସସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମୟିକ ଭାବେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଚୟନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଓ ଆର୍. ପି. କୋଚେଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଥିଲା । ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପକାଇ ସରକାର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ମାମଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ସମ୍ଭାବନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଖୁରାନିଆ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUPREME COURT ON NEW DGP
ODISHA DGP IN CHARGE BINAYTOSH
ODISHA DGP APPOINTMENT
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡିଶା ଡିଜିପି ପ୍ରସଙ୍ଗ
ODISHA NEW DGP HEARING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.