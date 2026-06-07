ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା
UPSC ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । କାଲିଠୁ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ କୋଚିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 7, 2026 at 8:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ କୋଚିଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 200 ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି କୋଚିଂ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପଟେ ମାଗଣା କୋଚିଂରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଧାରୁ କୋଚିଂ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଆଇଏଏସ ବଦଳରେ, ସେମାନେ କୋଚିଂ ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ?
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖଠାରୁ 19 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ । ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଆଇଡି ପାସ ୱାର୍ଡ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
କଣ ରହିବ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍:
୧. ଏହା ଏକ ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା,ରହିବା ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
୨. ୨୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକ୍-ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
୩. UPSC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
୪. ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ www.dhe.odisha.gov.in ଏବଂ SAMS ପୋର୍ଟାଲ୍ (www.samsodisha.gov.in) ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
5. ତେବେ ଆବେଦନ ଫି' ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ କୋଚିଂ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମାଗଣା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କୋଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଖାଇବା, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବଦଳାଇଦେଲା ଭାଗ୍ୟ ! ଘରସଂସାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି OAS ପାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... OCS ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସୁପ୍ରଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର