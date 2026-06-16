ଆଜିଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ OJEE-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା
ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ OJEE-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 16, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ OJEE-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । OJEE କାଉନସେଲିଂ ପରେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ OJEE ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ ।
CBT ମୋଡ୍ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ । ସ୍ପେଶାଲ OJEE-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OJEE ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୩ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ (CBT) ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଳିବ ରାଙ୍କ:
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ OJEE ମାଧ୍ୟମରେ ବି.ଟେକ୍, ବି.ଟେକ୍ ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବି.ଫାର୍ମ, ବେସିକ୍ B.Sc ନର୍ସିଂ, MBA, MCA ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଶାଦାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ରାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । OJEE-୨୦୨୬ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଉନସେଲିଂ ପରେ ଖାଲି ରହିଥିବା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ରାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ JEE Main-୨୦୨୬ (ବି.ଟେକ୍ ପାଇଁ) କିମ୍ବା OJEE-୨୦୨୬ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ) ରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଙ୍କ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବେ । ଯୋଗ୍ୟତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ OJEE ସୂଚନା ପୁସ୍ତିକା ପଢ଼ିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଇ ମାସରେ OJEE ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର ଆବେଦନକାରୀ 99ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ୍ ୯୨ ହଜାର ୬୨୮ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 93 ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6ଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ବି. ଫାର୍ମା (B.Pharma)ରେ 21,300 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ BSC ନର୍ସିଂରେ 30,000 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ କାଉନସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗତ ମେ' ୪ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OJEE ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଜେଇଇ-୨୦୨୬ ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉନସେଲିଂ
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଜେଇଇ; 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା, ଖରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର