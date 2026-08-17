ଆପ୍ କ୍ୟାବ୍ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଭଡ଼ା ତିନିଗୁଣ... ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାହାରା ପାଲଟିଲା ପୋଲିସ
ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ସକାଳୁ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 17, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରେ ଲଗେଜ୍ । ଆଖିରେ ଥିଲା ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଶା । କିଏ ଆସିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତ କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପରିବାର ସହ ଆସୁଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ହେଲେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ ଅସୁବିଧା । କାରଣ ମିଳି ନ ଥିଲା ଆପ୍ କ୍ୟାବ୍ । ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଟଙ୍କା, ସେଠି ପ୍ରିପେଡ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ।
ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ସକାଳୁ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଆପ୍ରେ କ୍ୟାବ୍, ଅଟୋ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ବୁକିଂ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରୁଟ୍ରେ ଭଡ଼ା ତିନିଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଘଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନମିଳିବାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରିପେଡ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖି ଏଠାକାର ପୋଲିସ ଆମକୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ପରିବାରବର୍ଗ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ।ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ।
ଆଉ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ବାହାରିଥିଲି ଅନଲାଇନ ରେ ବୁକିଂ ହେଉନଥିଲା. କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ପେଡ ଗାଡି ବୁକିଂ କଲେ 250 ଜାଗାରେ 700 ଟଙ୍କା ଧର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି. ଯାହା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସରେ ପହଂଚିବା ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁବେଳେ ଅଫିସକୁ 10 ଟା ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରି ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ବି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି । ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ । କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଳକ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମାଧାନର କି ପ୍ରକାର ବାଟ ଖୋ଼ଜା ଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଧର୍ମଘଟ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସେବା କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ।
ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଶୁକ୍ଳ: ରାତି ୯ଟାରୁ ଭୋର ୪ଟାମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ମାନକ ଭଡ଼ାର ୧.୫ ଗୁଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କଟକ–ଭୁବନେଶ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ଭଡ଼ା: ୩୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫୦ ଫିକ୍ସଡ୍ ରହିବ । ୩୦ କିମିରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ୨୫ / କିମି ଏବଂ ୨.୫୦ / ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର–ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ଜଟଣୀ ରୁଟ୍: କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଭଡ଼ା ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ / ଆଉଟଷ୍ଟେସନ୍ ଭଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୀ ରୁଟରେ ୪୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Sedan / Miniରେ ଗଲେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା ୧୫୦୦ ରହିବ । ସେହିପରି SUV ପାଇଁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୭୦୦ (୪୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ରହିବ । ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଫିସ୍ ୫୦ ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଟ୍ରିପ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଫିସ୍ ୧୦୦ ଚାଳକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି ।
2) ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଦାବି:-
ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଯାନବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୫୯ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଉ । ଦିନର ଭଡା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ୧୨ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ରାତ୍ରି ଭଡା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ୧୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଉ । ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତି' ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସହ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ପିକ୍-ଆୱାର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଦୀର୍ଘ ପିକ୍-ଅପ୍ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।
ସେହିପରି ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ଳ (waiting charges) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ପିକ୍-ଅପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ରଦ୍ଦ କଲେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
3) ଅଟୋ ରିକ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି:-
ଯଦି ଅଟୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିକଅପ୍ ସ୍ଥାନରେ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ଯଦି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ । ଯଦି ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୋରେ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ସେହିପରି ରାତି ୧୦:୦୦ ରୁ ସକାଳ ୬:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ସର୍ଚାର୍ଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ଯଦି ଗ୍ରାହକ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଫି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚାଳକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠ ସଂକଟ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା; NGT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି