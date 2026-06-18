ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର
ହଣ୍ଡପା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ୍-ଲୁଟେରା ଗୁଳି ବିନିମୟ । ଦୁଇ ଲୁଟେରା କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 18, 2026 at 8:15 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:25 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ତାଳଚେରର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ବେଳେ ଘଟିଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଇଲାକାରେ ପୋଲିସ ମାରିଛି ଗୁଳି । ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୋଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଆହତ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ । ପରେ ଦୁଅ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର-
ଅନୁଗୋଳରେ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଦୁଇ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଚିନ ମହାଦେବ ଗେଜକେ ଓ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ । ସଚିନର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶର ବାମ ଗୋଡ଼ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର-
ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଚୁଳିଆ ପୁର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ତାଳଚେର ହାଟତୋଟାଛକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ଗୋଲ୍ଡ ରିଫାଇନାରୀରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୁପା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ୫ ଲୁଟେରା । ଏହାପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା । ହଣ୍ଡପା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ