ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ରାଉତାଳ ଗାଁ ଦେଖାଇଲା ଏକତା: ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପୋଖରୀ କଲେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଵଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ରାଉତାଳ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଦେଢଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରମଦାନ କରି ପୋଖରୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପାଇଁ ଉଦାହରଣ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : August 6, 2026 at 4:09 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଗାଁରେ ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ପୋଖରୀଟିଏ ନାହିଁ....ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଉ କି ଯାନିଯାତରା...ଗାଁଲୋକେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗାଁଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି । ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ଉକ୍ତି ଅଛି...ନିଜ ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନକରି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରିବା...ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଵଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ରାଉତାଳ ଗାଁରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ପୋଖରୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ କଲେ । କେହି ନଶୁଣିବାରୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନିଜେ ଶ୍ରମ ଓ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ପୋଖରୀ କଲେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର । କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗାଁଲୋକେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ।
ଏହି ରାଉତାଳ ଗାଁରେ ୫ଟି ପୋଖରୀ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୋଖରୀଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ । ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଘର ପ୍ରତି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରମ ଦାନ କଲେ । ଚାନ୍ଦା କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ । ପୋଖରୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କଲେ ।
ପାହାଡିଆ ଗାଁରେ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପୋଖରୀ:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଵଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ବଡ଼ହିଂସର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ରାଉତାଳ ଗାଁ । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ଚାଷବାସ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା । ଏହାଛଡା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାକାର ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଗାଁର ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳାଶୟ । ଏହାଛଡା ଖରାଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଶୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୁରୁଷ-ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି...
ରାଉତାଳ ଗାଁର ମମତା ସାହୁ ଓ ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି । ଗାଁର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଠାରୁ ନେଇ ଶୌଚ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ଯାନିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଖରୀଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସକାଳ ୬ଟା ବାଜିଲେ ଗାଁର ଦେଢଶହରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହାତରେ କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି । ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ଏ ସବୁ କାମରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।’
ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁବାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୋଖରୀ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର:
ଏନେଇ ଗାଁ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ନବଘନ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଗାଁରେ ବୈଠକ କରି ଘର ପ୍ରତି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦା କରି ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ଆଜିକୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ କାମ କରି ପୋଖରୀକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଶତକଡା ୮୦ଭାଗ କାମ ଶେଷ ହେଲାଣି । ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କାଠ ପକାଇ ପୋଖରୀରେ ପାହାଚ ଭଳି ତିଆରି କରି ତୁଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ପୋଖରୀ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବା ଶହ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଖରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କେହି ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି । ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ୪ ଏକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀଟି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି । ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବାସହ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ଗାଁଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ।
ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନା, ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା:
ଗାଁଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ପୋଖରୀଟି ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି । ଦିନେ ଅଲୋଡା ପାଲଟିଥିବା ପୋଖରୀ...ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗାଁଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା କରି ଦେଖାଇଲେ ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ