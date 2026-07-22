ହଜିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଫେରାଉଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ! ବର୍ଷକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । ପଞ୍ଚମ ଥରରେ ୧୦୪ଟି ହଜିଯାଇଥିବା ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : July 22, 2026 at 10:40 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରସ୍ତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ହଜିଯାଇଥିବା ଓ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ୧୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହଜିଥିବା ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର:
ଆଜି ଅନୁଗୋଳ SP ଅଫିସରେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଓ ହଜି ଥିବା ୧୦୪ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହଜିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାହାର କି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ସେଲ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର:
ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଯାବତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ୍ ୬୮୦ ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରା. ଏକ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ।
SPଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ଲୋକେ କିଭଳି ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀ ମୋବାଇଲକୁ ସତର୍କତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Whats App ନଂ:
ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Whats App ନଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋକେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ହଜିଲେ ବା ଚୋରି ହେଲେ ଥାନାକୁ ନ ଆସି ସେହି ନଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଥାନାକୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଏଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁନର୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ।
ମୋବାଇଲ୍ ଫେରି ପାଇ ଜନତା ଖୁସ୍:
ନିଜ ଚୋରି ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫେରିପାଇଥିବା ଲୋକେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂରିଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦେବସ୍ମିତା ସେନ କହିଛନ୍ତି, "2024 ମସିହାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା । ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନର IMEI ନମ୍ବର ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ମୋବାଇଲ୍ ହଜାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇବି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି । ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
ମୋବାଇଲ୍ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିପୁନ ସାହୁ, "ଛେଣ୍ଡିପଦା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ 14 ମାସ ଧରି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଜି ନିଜ ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଅନୁଗୋଳ SP ଓ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ