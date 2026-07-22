ETV Bharat / state

ହଜିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଫେରାଉଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ! ବର୍ଷକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । ପଞ୍ଚମ ଥରରେ ୧୦୪ଟି ହଜିଯାଇଥିବା ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Angul Police Recovered 680 lost mobile Phones in a Year organize Mobile Return Mela
ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରସ୍ତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ହଜିଯାଇଥିବା ଓ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ୧୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହଜିଥିବା ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର:
ଆଜି ଅନୁଗୋଳ SP ଅଫିସରେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଓ ହଜି ଥିବା ୧୦୪ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହଜିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାହାର କି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ସେଲ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

People who recovered their stolen or lost mobile phones have heaped praise on this initiative by the Angul district police
ଚୋରି ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫେରିପାଇଥିବା ଲୋକେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂରିଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

୬୮୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର:
ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଯାବତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ୍ ୬୮୦ ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରା. ଏକ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ।

SPଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ଲୋକେ କିଭଳି ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀ ମୋବାଇଲକୁ ସତର୍କତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ପୁରା ଟିମ୍‌କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Angul SP Rahul Jain is returning lost phones to people.
ଲୋକଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ (ETV Bharat Odisha)


ପୋଲିସ୍‌ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Whats App ନଂ:
ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Whats App ନଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋକେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ହଜିଲେ ବା ଚୋରି ହେଲେ ଥାନାକୁ ନ ଆସି ସେହି ନଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଥାନାକୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ ଏଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁନର୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ।

Angul SP Rahul Jain is returning lost phones to people.
ଲୋକଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ (ETV Bharat Odisha)

ମୋବାଇଲ୍ ଫେରି ପାଇ ଜନତା ଖୁସ୍:
ନିଜ ଚୋରି ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫେରିପାଇଥିବା ଲୋକେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂରିଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦେବସ୍ମିତା ସେନ କହିଛନ୍ତି, "2024 ମସିହାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା । ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନର IMEI ନମ୍ବର ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ମୋବାଇଲ୍ ହଜାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇବି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି । ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍‌କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"

ମୋବାଇଲ୍ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିପୁନ ସାହୁ, "ଛେଣ୍ଡିପଦା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ 14 ମାସ ଧରି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଜି ନିଜ ଫୋନ୍ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଅନୁଗୋଳ SP ଓ ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା OSRTC ବସ୍, 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ

ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ

ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଥିଲେ 3 ଯୁବକ, 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

LOST MOBILE RECOVERED ANUGOL POLICE
HELPLINE WHATS APP NO ANUGOL
ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ମେଳା ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ
MOBILE RETURN MELA ANUGOL POLICE
POLICE RETURN LOST PHONES ANUGOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.