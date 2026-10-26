ଝଲସୁଛି ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ, ବିରାଜିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ
ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଟକୁଛି ଅନୁଗୋଳ ସହର । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : October 26, 2026 at 5:19 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ମାଳରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଅନୁଗୋଳ ସହର । ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାର ଦେବୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ରାତିରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିକଟସ୍ତ ଜଳାଶୟରୁ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରିବା ପରେ ରାତିରେ ପୂଜା କରଯାଇଛି । ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ପୂରା ସହର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ।
ପୂରା ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲାର ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଖ୍ୟାତି ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ୧୦ ଦିନ କାଳ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନେ ନିଜ ନିଜ ମଣ୍ଡପକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛନ୍ତି । ଭିତର ସାଜ ସଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଛି ।
ପୂରା ସହର ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଛାଇ ଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ସହର ସମେତ, ନାଲକୋ, କୁଲାଡ, ବଇଣ୍ଡା, ପାଲଲହଡା, କଲମ ଛୁଇଁ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ପୂଜା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ସହର ମଧ୍ୟରେ ୩୦ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଠାରୁ ପୂଜା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ।
ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ-
ଏପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଲଷ୍ମୀ । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଛାଉଣୀ ସାରା ସହର । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୨୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପବିତ୍ର କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପାରମ୍ପରିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ମହୋତ୍ସବ । ମା' ଙ୍କର ଏହି ଆଗମନ ନେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର । ଏପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ମାଦଳ ଓ ମୃଦଙ୍ଗର ବାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ସେପଟେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନୀ । ସାରା ସହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହୁଛି ।
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଅବସରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଣପର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଉତ୍ସବ । ଆଉ ଦିର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା’ ଧନଧାତ୍ରୀ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା’ଙ୍କ ଏହି ପୂଜାକୁ ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା’ଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଧୂପ ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋମଯଜ୍ଞ ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀ । ଆଉ ସେପଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ମାଦଳ ବାଜାରେ କମ୍ପି ଉଡିଛି ସାରା ସହର । ଏପଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣା ମା’ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଲାଗିରହିଥିଲା ଅହେତୁକ ଭିଡ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ: ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ପରମ୍ପରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ