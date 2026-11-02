ଅନୁଗୋଳର ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ: 30 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେଣି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ମିଳୁନି
Angul Playwright Dillip: 1996 ମସିହାରୁ ନାଟକ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : November 2, 2026 at 5:28 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପେଷାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ନିଶା ନାଟ୍ୟ ରଚନା । ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ନାଟକ ଲେଖିବା ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ସେ...ଲେଖିବାର ନିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟ୍ୟକାରର ପରିଚୟ ଦେଲା...30 ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ 30ରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଣ ମଲ୍ଲୀ ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିନି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପରି ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁନାଳୀ ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ । ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ମିଳିନି, ଏହାହିଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାରର ମନର ଅବଶୋଷ ।
ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ...
ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବୟସ ୪୫ ବର୍ଷ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର । ପିଲାଟି ବେଳୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏକ ନାଟକ ଟିକିଲି ଅପା ଦେଖିଥିଲେ । ନାଟକ ପରେ ଦର୍ଶକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ନାଟକ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ । ତାପର ଠାରୁ ସେ କେବଳ ନାଟକ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ । ୧୯୯୬ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30ରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖା ଚାଲିଛି ।
ଲେଖାରେ ସମୟ କଟେ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି..
ସମାଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି । କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କୁ ନାଟକ ଲେଖିବାର ଏତେ ନିଶା ଘାରିଛି ଯେ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଗଣାରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନାଟକ ପାଇଁ । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଭରପୁର ପ୍ରତିଭା... କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଇ ପାରୁନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ।
ମନରେ ଅବଶୋଷ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି...
ମନରେ ଅବଶୋଷ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ନାଟକ ଲେଖା ପ୍ରତି ରୁଚିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁହନ୍ତି, ‘ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ବେଳେ ଥରେ ଗାଁ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ୩୦ରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋ ନାଟକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇନି ।’
ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକଟିଏ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଅପେରା ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୧୧ ଓ ୧୨ରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନାଟକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁଇ ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ସେହି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ।
‘ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭଲ ଲେଖିବେ’
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଦିଲ୍ଲୀପ ଜଣେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର, ୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଟକ ବହୁ ଉଚ୍ଛ କୋଟିର । ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ନାଟକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି । ତାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।’
ସ୍ବାମୀଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ?
ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ସେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ନାଟକ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ପାରିବେ ।’
ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ବହୁ ଭଲ ନାଟକ ଲେଖେ ନାଟକ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ,କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମଞ୍ଚତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଦରକାର ।’
ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶା ରହିଛି ଦିନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ନା କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ