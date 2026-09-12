ETV Bharat / state

ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା

ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 20ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 21 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 23 ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମରଞ୍ଜନ ନାଥ

Anugola district ranks first in the state in terms of the number of criminal convictions
ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Anugola criminal convictions, ଅନୁଗୋଳ: କନଭିକ୍ସନ ହାର 68 ପ୍ରତିଶତ % ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ୟୁକ୍ୟୁସନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କୋଅର୍ଡିନେସନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଳକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ୟୁକ୍ୟୁସନ୍ ପଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ୟୁକ୍ୟୁସନ୍ ପଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ । ଯାହାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର 68 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା । ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ, ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅଧିକରୀମାନେ ଅପରାଧିକୁ ଧରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରାଧୀକୁ ସଜା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅପରାଧୀ ସଜା ପାଇବେ ଓ ଅପରାଧ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 20ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 21 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 23 ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 20ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 21 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 23 ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ DIG NCR ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ, SP ଅନୁଗୋଳ ରାହୁଲ ଜୈନ, DFO ଅନୁଗୋଳ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଏଡିଏମ୍ ପ୍ରତାପ ପ୍ରିତିମୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ, ଅଭିଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେ​ବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି ।

ବ୍ଳକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ୟୁକ୍ୟୁସନ୍ ପଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ଳକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରସ୍ୟୁକ୍ୟୁସନ୍ ପଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 20ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 21 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 23 ଜଣ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା BNS, IPC, POCSO ଆଇନ ଏବଂ SC/ST (POA) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଏହାପରେ ଏକ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳର ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍: ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ MMDR ଆଇନ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANUGOLA POLICE
ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ୍
ANUGOLA CRIMINAL CONVICTIONS
ANUGOLA FIRST CRIMINAL CONVICTIONS
ANUGOLA CRIMINAL CONVICTIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.