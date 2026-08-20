‘ଜଙ୍ଗଲ-ଜମି ଛାଡିବୁ ନାହିଁ’: ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ସରିଲା ଜନଶୁଣାଣି
ଅଳକା ନନ୍ଦା କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ସରିଲା ଜନଶୁଣାଣି । ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଦୁଇ ଗାଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ୧୧୦୨ ହେକ୍ଟର ଜମି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : August 20, 2026 at 1:24 PM IST
Anugola Public Hearing ଅନୁଗୋଳ: ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଳକାନନ୍ଦା କୋଲ ବ୍ଲକ ଯାହାକି ରୁଙ୍ଗଟା ସଂଶ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ,ଲୋକେ ବିସ୍ତାପିତ ହେବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
୧୧୦୨ ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧଗ୍ରହଣ ହେବ:
ଏହି ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୨ ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ । କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଶାଳଖମଣ, ଗୋଳାଗାଡିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ବଡବେରଣା, କଙ୍କରପାଳ, ଡାହିବର, କଙ୍କୁରୁପାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଗାଁ ଗୁଡିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ଏହି ଅଳକନନ୍ଦା କୋଇଲା ଖଣି କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଏମ.ଟି.ପି.ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ:
ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନୂତନ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଙ୍ଗଲକଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ । ଆମ ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ’ ।
ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବ:
ସେହିପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିନୟ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଖଣି ହେଲେ ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବ । ଏଠାରେ ଚାଷୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି । ଜୈବବିବିଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଲୋକେ ଶ୍ବାସ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ।’
ଏନେଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକେ ଖଣିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ବିକାଶ ହେଉ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ । ପରିବେଶ ଜନିତ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ଭରଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।’
ଏଥିସହ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସରପଞ୍ଚ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ରୁଙ୍ଗଟା ଖଣି ହେଉ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ପରିବେଶ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ନିଆଗଲା ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ:
ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ କୁମାର୍ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଇଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଜଣଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କିଛି ଏହାର ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ, କିଛି ବିପକ୍ଷରେ କହିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ପରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଅନୁଗୋଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜଣଶୁଣାଣିକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ, ସ୍ଥାନିୟ ପ୍ରବେଶବିତ୍ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍
‘ଜୀବନ ଯିବ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡିବୁନି’: ହକ୍ ପାଇବାକୁ ୧୨୬ ଦିନ ଧରି ଖଣି ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲଢେଇ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ