ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ, କହିଲେ ‘ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ’
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ପରେ କହିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ତାହା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ।
Published : December 31, 2025 at 7:35 PM IST
Odisha Chief Secretary Anu Garg ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ଅନୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅନୁ କହିଛନ୍ତି ।
‘ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ବପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା’:
ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଅନୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ । ଆଇଏଏସ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି କରିବା । ତେଣୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ବନେଇଛୁ । ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସ୍ବପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ।ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହା କରିପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା । ଚାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଛି ସମୟ କ୍ରମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ । କେବଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହେଁ ଯୁବ ଶକ୍ତି ବି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ସହ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜିନେସକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ତାହା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ।’
ଅନୁଙ୍କ 34 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା:
ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଅନୁ ହେଉଛନ୍ତି ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ । ଅନୁଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଜଡିତ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୪ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସହ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ସେହିପରି ସେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଅନୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନେବେ ଦାୟିତ୍ବ
ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର
ସେହିପରି ୨୦୦୮-୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୯୨-୨୦୦୩ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର