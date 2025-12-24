ETV Bharat / state

ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନେବେ ଦାୟିତ୍ବ

ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

Angu Garg
ଅନୁ ଗର୍ଗ (File Photo ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

December 24, 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 1991 ବ୍ୟାଚର ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି । ତେବେ ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Angu Garg
ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....

