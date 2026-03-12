ଖାଉଟି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 12, 2026 at 10:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖାଉଟିଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା । ଡିପୋରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେ ସଂପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଓ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତିର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ସିଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବୁଧବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, "ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏ ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଡିପୋରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଖାଉଟିଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଛାତ୍ରାବାସ, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସିଏସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିପୋରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେ ସଂପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଓ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତିର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯେପରି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିବ, ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର କଳା ବଜାରି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ବୋଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରି ସତେତନତା ଓ ସଠିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
