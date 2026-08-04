ETV Bharat / state

ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସଫଳତା, 304 ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ

ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିଯାଇଛି କି ? ପୋଲିସର 'ସହାୟକ' WhatsApp Chatbot (୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦) ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ।

PURI POLICE RETURN LOST PHONES
ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ରେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ୧୭୫ ଜଣ ସ୍ନାଚର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୦୪ଟି ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏପରିକି ମୋବାଇଲ ସହିତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । "ମିସିଂ ମୋବାଇଲ ମେଳା" ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଥାନା, ସାଇବର ପୋଲିସ ଥାନାର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର, ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଟିମ୍ ସାଦା ପୋଷାକରେ ନିରନ୍ତର ନଜରଦାରୀ କରିଥିଲା। ଏହି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଅଭିଯାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ୧୭୫ ଜଣ ସ୍ନାଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ସ୍ନାଚିଂ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଦୃଢ଼ ଓ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ।

ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ୩୦୪ଟି ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବହୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଅର୍ଥ, ପର୍ସ, ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି ଆୟୋଜିତ "ମିସିଂ ମୋବାଇଲ ମେଳା" ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇ ନାଗରିକମାନେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଜନସେବା ମନୋଭାବକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସିସିଟିଭି ନଜରଦାରୀ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ, ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଥାନାର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।

PURI POLICE RETURN LOST PHONES
ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଯଦି କାହାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୀ ପୋଲିସର 'ସହାୟକ' WhatsApp Chatbot (୮୭୬୩୧୯୯୪୦୦) ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ହଜିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ।

PURI POLICE RETURN LOST PHONES
ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ରେ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ "Citizen First" ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପୁରୀ ପୋଲିସର ଜନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ। ହଜିଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମାନ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

PURI POLICE RETURN LOST PHONES
ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସି ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ୍ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୧୭୫ ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆସି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇ ଦେବୁ ।"

PURI POLICE RETURN LOST PHONES
ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ
PURI LOST PHONES
MISSING MOBILE MELA
RATH YATRA 2026
PURI POLICE RETURN LOST PHONES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.