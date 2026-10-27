ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ; ଜେଲରେ ଭେଟିଲେ ବାପାମାଆ, CMଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ

ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ। ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

Anti Mining Movement allegation Dr Randall Sequeira arrested Social activist seeks CM intervention
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଲେକ୍ସ ସେକ୍ବେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା: ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଉ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାପାମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜେଲରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ; ଜେଲରେ ଭେଟିଲେ ବାପାମାଆ, CMଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ (ETV Bharat Odisha)

ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି: ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ବାପା
ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ବାପା ଆଲେକ୍ସ ସେକ୍ବେରା କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗତ ୬ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦି ଦୁର୍ଗମ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । କେବଳ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।" ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିକଟରେ ନିଜ ପୁଅର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Dr. Randal Sequeira's parents
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ବାପା ମାଆ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସର ଏଫଆଇଆର୍ ରେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।" ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରାଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ୍ ସେକ୍ୱେରା ଓ କରାଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା । ତେବେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଙ୍ଗା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କାଶୀପୁର ଥାନାରେ ୮୫/୨୦୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

କିଏ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସିକେରା ?
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ୍ ସେକ୍ୱେରା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାନ୍ ସିଂହ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍‌ରେ ଏମ୍‌ଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରା ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍‌ରେ; ଗିରଫକୁ ନେଇ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ସଫେଇ ରଖିଲେ DIG

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

TAGGED:

ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ୱେରା ଗିରଫ
SIJIMALI MINING DISPUTE RAYAGADA
ସିଜିମାଳି ଖଣି ବିବାଦ ରାଜନୀତି
DR RANDALL SEQUEIRA
ରାୟଗଡା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲଙ୍କ ବାପା ମାଆ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.