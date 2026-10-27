ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ; ଜେଲରେ ଭେଟିଲେ ବାପାମାଆ, CMଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ
ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ। ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 27, 2026 at 1:44 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଉ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାପାମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜେଲରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିଛି: ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ବାପା
ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ବାପା ଆଲେକ୍ସ ସେକ୍ବେରା କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗତ ୬ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦି ଦୁର୍ଗମ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । କେବଳ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।" ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିକଟରେ ନିଜ ପୁଅର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସର ଏଫଆଇଆର୍ ରେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।" ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରାଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ୍ ସେକ୍ୱେରା ଓ କରାଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା । ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା । ତେବେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଙ୍ଗା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କାଶୀପୁର ଥାନାରେ ୮୫/୨୦୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କିଏ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ ସିକେରା ?
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡାଲ୍ ସେକ୍ୱେରା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାନ୍ ସିଂହ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ଏମ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ବେରା ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍ରେ; ଗିରଫକୁ ନେଇ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ସଫେଇ ରଖିଲେ DIG
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା