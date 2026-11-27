ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା; ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ପୂଜାରୀକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ପୋଲିସ
ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀକୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 27, 2026 at 4:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀକୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗାଁର ନଳିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଳିନୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂଜାରୀ ନଳିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ପୂଜାରୀ । ଏପରିକି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ଦୋଷୀକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ଆଳରେ 2 ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 5 ଅଟକ
ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତଲା ପରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା ବାପା-ମା ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର