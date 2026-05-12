ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ହତ୍ୟା; ରାସ୍ତାକଡରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ RIP ପୋଷ୍ଟ
ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 12, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 3:47 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ଥାନା ବାଲିସାହି-ଏରୁଣ୍ଡିପଥର ରାସ୍ତାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଢୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଧମିରିଗି ଗାଁର ରୁଷିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 18 ବର୍ଷର ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ । ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗଣିଆରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ।
ଜଳି ଯାଇଥିଲା ପାଖରେ ଥିବା ଘାସ
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଘାସ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲିସାହି-ଏରୁଣ୍ଡିପଥର ରାସ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ଗଣିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ହାତର ଟାଟୁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ଖୋଳତାଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ଗଣିଆ ଥାନାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମା’ ଡଲି ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ରହି କାଠ କାମ କରୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ
ମୃତକଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୟ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ରହି କାଠ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ । ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ପଛେ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ । ପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କେହି ଦୁବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଣିଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡା ଏସଡିପିଓ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟିଏ ପୋଡା ଚପଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 3 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘାସ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପ୍ ପୋଷ୍ଟ
ସେପଟେ ମୃତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାକିଆଣି ଖଣ୍ଡପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯଇଥିଲା । ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଣିଆ ବାଲିସାହି-ଏରୁଣ୍ଡିପଥର ରାସ୍ତାରେ ମୃତ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳା, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଓ ଫେସବୁକରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରିପ୍ (RIP) ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ଘଟଣା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
