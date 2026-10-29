ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ
Low Pressure System ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ।
Published : October 29, 2026 at 6:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ୨ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପୁଣି ବାତ୍ୟା !
ତେବେ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଓ ଗତିପଥ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସିଷ୍ଟମଟି ପଶ୍ଚିମ ଓ ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, "ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତାହା ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । ୩୧ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ, ନଭେମ୍ବର ୧ କିମ୍ବା ୨ ତାରିଖରେ ଅବପାତ ଓ ୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ଛୋଡ ଧରଣର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି । ଏହାର ଗତିପଥ ଏପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରେ । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ନାହିଁ ।"
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା "ଅର୍ଣ୍ଣବ" ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏକ ଆବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୮ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ' ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ।
୩୧ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ #ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା! ପରବର୍ତୀ ୨ଦିନରେ ଆହୁରି #ଘନୀଭୂତ ସହ #ଆନ୍ଧ୍ରଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି #ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ଆଖପାଖରେ https://t.co/e9rH68nR5j— usd (@usd0705) October 29, 2026
ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ନୂଆପଡା ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ପରେ ଅର୍ଥାତ ୩୧ରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭୧ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ୫୪୬ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଆରମ୍ଭ
ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର