ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍; ପାତ୍ରପଡ଼ାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ତମାଣ୍ଡୋ ଓ ଭରତପୁରୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଫେରାର ଅଜଣା ଗାଡିଟିକୁ ଠାବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଗାଡିକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 26, 2026 at 11:08 PM IST
Hit and Run in Bhubaneswar, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ରବିବାର ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ମାଛ ବେପାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରି ଥାନା ପୋଡ଼ାଡ଼ିହ ଗ୍ରାମର ହାଡୁ ମଲ୍ଲିକ (୪୦)। ମୃତ ହାଡୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣେଇ କବି ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ହାଡୁ ଉକ୍ତ ଅଜଣା ଗାଡିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡିଟି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ପ୍ରାୟ ୬ କିମି ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ତମାଣ୍ଡୋ ଓ ଭରତପୁରୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଜଣା ଗାଡିଟିକୁ ଠାବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଗାଡିକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୪ଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ହାଡୁ ଓ କବି ଉଭୟେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଘମାରି ପୋଡ଼ାଡ଼ିହରୁ ଉଭୟ ଏକ ମୋପେଡ୍ ଗାଡି ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ପାତ୍ରପଡା ମେଡିସିନାଲ ଗାର୍ଡେନ ସମ୍ମୁଖ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ପଛରୁ କୌଣସି ଦୃତଗାମୀ ଗାଡି ଲ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋପେଡ ସହ ରାସ୍ତାକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ । ଆହତ କବିଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଧକ୍କା ହେବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହାଡୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହାଡୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ନଥିଲେ । ନିଜର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଥିବାରୁ କବି ଉଠି ପାରୁ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ କବିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକି ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ କବିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହାଡୁଙ୍କ ପତା ପାଇ ନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର