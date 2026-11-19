ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ: ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର
୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପଙ୍କଜ ସିପକାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂହ
Published : November 19, 2026 at 6:28 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ । ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଓ ସଂଶୋଧିତ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପଙ୍କଜ ସିପକାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ନିଜର କୃଷି ଜମିକୁ ଘରବାଡ଼ି କିସମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିର ତଦନ୍ତ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନକ୍ସା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଫାଇଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସଂଶୋଧିତ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଆବେଦନକାରୀ ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ପଙ୍କଜ ସିପକାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଲୟ, ସରକାରୀ ବାସ ଭବନ ଓ ତାଙ୍କ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୬/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 3କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣା ଗିରଫ, ସପ୍ତାହେ ତଳେ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)