ETV Bharat / state

ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ; ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା

Odisha Weather ନଭେମ୍ବର 1 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Another Fresh Low Pressure Rain increase from 1 November 5 districts in South Odisha on alert
ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 8:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି 31 ତାରିଖ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।

ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:

ନଭେମ୍ବର 1 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 2 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ:

ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ପରେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 2ରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସିଷ୍ଟମଟି ପଶ୍ଚିମ ଓ ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ

ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବ; ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ
ODISHA RAIN NEWS
CYCLONE ARNAB UPDATE
LOW PRESSURE RAIN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.