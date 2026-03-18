ପୁଣି ଏସସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ; ନନ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲଟିରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ
Published : March 18, 2026 at 2:42 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି
କଟକ: କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ଼଼୍ଡ । ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏସସିବି ବଡ ମେଡିକାଲର ନନ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରୋଗୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନନ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲଟିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ସଠିକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ କଲେ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ ।
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ପରଦିନ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନହାନୀ ଘଟିଥିଲା । ତିନି ଦିନ ତଳର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମନରୁ ଲିଭି ନ ଥିବାବେଳେ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ରୋଗୀ ତଥା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
