ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏକ ବିପତ୍ତି; 'ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ'- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ପୁନର୍ବାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 23, 2026 at 7:40 PM IST
October Cyclone in Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବାତ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୧୯୯୯ର ମହାବାତ୍ୟା, ୨୦୧୩ର ଫାଇଲିନ୍, ୨୦୧୪ର ହୁଡ୍ହୁଡ୍, ୨୦୧୮ର ତିତଲି ଏବଂ ୨୦୨୪ର ଦାନା । ପୁନର୍ବାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
୧- ୧୯୯୯ର ମହାବାତ୍ୟା
୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯–୩୦ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ । ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ମହାବାତ୍ୟାର ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୬୦–୨୭୦ କିଲୋମିଟର ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ୯,୮୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧.୩ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୬.୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସହ ଧାନ ଫସଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
୨- ୨୦୧୩ରେ ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍
୧୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୧୩ ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୨୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଚାଷଜମି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୨ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୧୪ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୋକାଯାଇଥିଲା ।
୩- ୨୦୧୪ରେ ବାତ୍ୟା ହୁଡ୍ହୁଡ୍
୧୨ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୧୪ରେ ବାତ୍ୟା ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଚାଷଜମିର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ବାତ୍ୟାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
୪- ୨୦୧୮ରେ ବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି
୨୦୧୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୧–୧୨ ତାରିଖରେ ତିତ୍ଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଲାସା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଘରଦ୍ୱାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ରାସ୍ତା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା ।
୫- ୨୦୨୪ରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା
୨୦୨୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪–୨୫ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦–୧୧୦ କିଲୋମିଟର ଥିବା ସହ ଝଟକା ପବନ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ କାହିଁକି ହୁଏ ବାତ୍ୟା ?
ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉଷ୍ଣ ଜଳ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରେ । ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲଘୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼, ଜଳପ୍ଲାବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁକୂଳତା ରହୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନହାନି, କୃଷି, ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ୧୯୯୯ ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନହାନି କମାଇବାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ।
ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳ ୫.୩୦ ରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ । ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିବ । ୨୪ ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତରୁ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିବ । ୨୭ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତ ହେବ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳାଇଛି । ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଉତ୍ତର - ପଶ୍ଚିମ ମୁଁହା ଗତି କରିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ । ବାତ୍ୟା ୨୮ ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଛଲୀପାଟନମ - ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତାହାର ଆକଳନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଆଇଏମଡି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଅବପାତର ଗତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପରାଜୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା କରାଯିବ । ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ୧୬ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ପୂର୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ । ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଡିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ବିଶେଷ କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ପବନର ବେଗ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆକଳନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିଛେ । ୧୩୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଦାନା ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cyclone Storm: 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 29 ଯାଏଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: IMD Cyclone Alert: ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 28 ସକାଳେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଢିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର