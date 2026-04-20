INS ଚିଲିକାରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ: କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଚଳିତ ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା
ମୃତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିହାର ଭୋଜପୁରର ବିକାଶ କୁମାର ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ବିକାଶଙ୍କ ବାପା ପିଣ୍ଟୁ ଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ।
Published : April 20, 2026 at 8:52 PM IST
ଚିଲିକା(ଖୋର୍ଦ୍ଧା): ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଲିକାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବାଲୁଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାଲୁଗାଁ ପୋଲିସ ।
ମୃତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଭୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସାରିପୁର ଗାଁର ବିକାଶ କୁମାର ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ବିକାଶଙ୍କ ବାପା ପିଣ୍ଟୁ ଶ । ସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ INS ଚିଲିକାରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ ରେ ବେକରେ ରଶି ଲଗାଇ ସେ ପ୍ରାଣ ହାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପିଲା ନୁହେଁ । ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଛି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ।
ମୃତ ବିକାଶ ନିୟମିତ ଭାବେ ତା ମା'ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା । ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ । ଗତକାଲି ସକାଳୁ ନୌସେନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ, ତୁମ ପୁଅର ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି । ଗତକାଲି ବାପା ପିଣ୍ଟୁ ଶ ଆସି INS ଚିଲିକାରେ ଥିବା ମୃତ ଦେହକୁ ଚି଼ହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୁଅ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ ।
ଏପରିସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ବିକାଶଙ୍କ ବାପା । ଏନେଇ ବାଲୁଗାଁ ଥାନାରେ ୧୫୨ / ୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମେରଟ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଦବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । INS ଚିଲିକାରେ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବାଲୁଗାଁ ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାପରେ ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା