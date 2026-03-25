ରାଜଧାନୀରେ ଛାଇଗଲା ବିଜୁ-ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର
ଆଜି ରାଜଧାନୀ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜୁ - ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର । ପଢନ୍ତୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 2:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାରା ଛାଇଯାଇଛି ବିଜୁ - ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଲଗାଯାଇଛି ଏହି ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର । ରାଜଧାନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ରାଜମହଲ ଛକ, ଏଜି, ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ଲାଗିଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟର । ବିଜୁ - ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସୌଜନ୍ୟ ନଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟର କିଏ ଲଗାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ । ଆଉ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜୁ - ନବୀନ ଇନସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର । ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡିକରେ ଲାଗିଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟର । ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଶାସକରୁ ନେତା ହୋଇ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପୋଷ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ।
କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏହି ମାରିଲା ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର
ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁ - ନବୀନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅ । ନବୀନ ଚୌକିରେ ବସିଥିବାବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କ୍ୟାସ ଲେଖା ଥଳି ଧରି ଦୌଡ଼ୁ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏହି ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା, ସେନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଏସସିବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରୁଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରୁ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି । ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବାରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ପାଇଁତରା ମାରୁଛି । ହେଲେ ପୋଲିସର ସର୍ବାଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବେନାମୀ ପୋଷ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବିଜେଡି କିମ୍ବା ଓଡିଶାରେ ଏହି ଅର୍ଥ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ- ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି
ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପ୍ରଶ୍ନଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରଖିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଏହି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି କିମ୍ବା ଓଡିଶାରେ ଏହି ଅର୍ଥ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ । ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ।"
ଏସସିବି କଥାକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ବିଜେପି-ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ । ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନୀ କରୁନାହିଁ । ଓଡିଶାର ସେବା ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି । ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ । ଏସସିବି କଥାକୁ ଘୋଡେଇବା ଲାଗି ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ବିଜେପି ଆଣୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
