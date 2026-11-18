ଅଁଳା ନବମୀରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ
Anla Navami 2026: ବର୍ଷକକୁ ଥରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
Published : November 18, 2026 at 11:49 AM IST
ନିମାପଡା/ନିଆଳୀ: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ । ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’ ରାଧାରାଣୀ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମା’ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟିଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର:
ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର । ଓଡିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ରାଧାରାଣୀ । କାଣିଆଁ କଛା ମାରି ମଠା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମା' ରାଧାରାଣୀ ଓ ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ । ମା' ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ।
ରାତି 2ଟାରୁ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ...
ଏଥିପାଇଁ 11 ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ । ରାତି 1ଟାରେ ଦ୍ବାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ପରେ ବେଶ, ମୈଲମ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ବାରପାଳ ପୂଜା, ବଲଭ,ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇ ରାତି 2ଟାରୁ ସାହଣମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କଟକଣାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ?
ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ରାଜାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ପାଟ୍ଟରାଣୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼...କିନ୍ତୁ ରାଧା କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଥରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାର କଲେ । ଏବଂ କହିଲେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ । ତେବେ ପାପ ଲାଗିବା ନେଇ କୌଣସି ରାଣୀ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଧା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିପିଲିରୁ ଆସିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥାଏ ।’
ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ
ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଓଡିଆଣୀ ବେଶ ସହିତ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରୁ ମଠ ପରିସରରେ ଭକ୍ତ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାଧାଙ୍କର ଓଡିଆଣୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଠ ପରିସରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି ରାତ୍ର ଠାରୁ ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହା ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ:
ମଠର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ନିଲିପ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ପାହାନ୍ତା ସମୟରୁ ଦ୍ବାର ପୂଜା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ ପରେ ନଟବର ବେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ,ବାଳଧୂପ,ମଦନ ମୋହନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା ହୋଇଛି । ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହିଳା ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’
ମଠର ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ବୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାରିକ ବେଶରେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ । ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିବସ । ନୂଆଗାଁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ପରିସର ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି । ଆଜି ଦେବତା ମାନେ ନୂଆଗାଁ ମଠ ପରିସରକୁ ଆସିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବିଶ୍ବାସ ରଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ମା'ଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ମଠ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଠ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୁରାତନ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ । ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସିବାର ପଦଚିହ୍ନ ରହିଛି । 2017 ମସିହା ଠାରୁ ଏଠାରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।’
ମହିଳା ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜିତା ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ମହିଳା ମାନେ ହବିଷ କରିବା ସହିତ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଆଜିର ଏହି ଦିନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ ।’
ଭାବବିହ୍ବଳ ହେଲେ...
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଆସିଥାଉ ପୁଣି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ମଠ 1684 ମସିହାର ମଠ । ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଏଠି ଭକ୍ତି ଏଠି ଭାବ ଓ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି । ରାଧାରାଣୀ ମାନବୀୟ ଲିଳାରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା ଓ ନିଆଳୀ