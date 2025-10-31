ଓଡିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି

ଓଡିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି
ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଗୋପାଳଜିଉ ମନ୍ଦିର ।
Published : October 31, 2025 at 3:44 PM IST
ନିମାପଡା: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଗୋପାଳଜିଉ ମନ୍ଦିର । ଓଡିଆଣୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ । ସେପଟେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗୋପାଳଜିଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ରହିଛି ଗୋପାଳଜିଉ ମନ୍ଦିର । ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଓଡିଆଣୀ ବେଶ ସହିତ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଗୋପାଳଜିଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଛି । ରାତ୍ର ୧ଟ।ରେ ଦ୍ଵାର ପୂଜା ପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ,ମର୍ଦନ ଅବକାଶପରେ ନଟବର ଵେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଭୋରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ବଳଧୂପ ,ମଦନ ମୋହନ ଭୋଗ ପରେ ସକାଳ ୫ଟା ୪୫ ମିନିଟ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:
ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୂଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ମହିଳା ମାନେ ସୈାଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାନସିକ ରଖି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସପିଙ୍କ ନେତୁତ୍ଵରେ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି ୧୧ ଜଣ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୨୧ ଜଣ,୭୦ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର,୨୫୦ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେଵୀ ସଂଗଠନ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ନବମୀରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବା ସହିତ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରାତି ୧୨ଟାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଜାରି ରହିଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସି ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିସାରିଛନ୍ତି । ଆହୁରି ବି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଗହଳି ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟୱନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି । "
ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି, " ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଦ୍ବାର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା । ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ନଟବର ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ବାଳଧୂପ ପରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । 6ଟା 30 ପରଠୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । "
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି," ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା । ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟେ ଦର୍ଶନ ହେଲା । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ଅଁଳା ଗଛରେ ସୁତା ଭିଡିଥାନ୍ତି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା, ସାମିଲ ହେବେ 11 ରାଜ୍ୟର ମହିଳା
ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲା ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ, ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 30000
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ, ୧୮ ହଜାର ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା