ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଗୋ-ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି; ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଚେତାବନୀ । ସୁଧୁରିଯାଏ ନଚେତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 8, 2026 at 8:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି l ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି l ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକିବା ଲାଗି ଏବେ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସୁଧୁରିଯାଏ ନଚେତ୍ ସୁଧାରି ଦେବୁ l ତେବେ ଗତକାଲି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନଘନ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଚେତାବନୀ । ସୁଧୁରିଯାଏ ନଚେତ୍ ସୁଧାରି ଦେବୁ। "ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ପୁର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି । ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୩୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି । ୪୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା କାର, ବାଇକ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ଆଠରୁ ଅଧିକ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁରେ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ । ପୁର୍ବ ସରକାରରେ ଗୋମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି । ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଛାଉନଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ଗୋରୁ ଚୋରି ଓ ଅବୈଧ ପରିବହନରେ ଲିପ୍ତ ‘ଗୋ-ମାଫିଆ’ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ବଡ ଅପରେସନ୍ । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନଘନ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏହି ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଗୋ-ଚାଲାଣ ଓ ଗୋରୁ ଚୋରିର ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ ଟି ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର