ସବୁରି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି, ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ପାଲଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଖୁସି...
ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ । ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆହ୍ୱାନ
Published : October 20, 2025 at 8:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁସିର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ସାରା ଭାରତରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଦୀପ ଜାଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ମଣିଷ ସିନା ବାଣ ପୁଟାଇ ଚିକ୍ମିକ ଆଲୁଅର ମଜା ନେଇ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜେ । ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁି ଜୀବଜନ୍ତୁ । ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳିରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁର ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ । କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାକ ଆଉ ବାସହୀନ । ମଣିଷ ସତର୍କ ରହି ଅନେକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଚିକ ମିକ ଆଲୁଅ ସହ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନା କୌଣସି ସତର୍କତା ନେଇପାରନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହିଥାନ୍ତି ? ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜେ । ଆଲୋକର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖୋରାକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିରୀହ ଓ ନିର୍ବାକ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ, କୁକୁର ଓ ଅନ୍ଯ ପଶୁଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିବେଦନ:
ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପତିରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପବଳିରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା । ମାତ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ, ଯେପରି ଆମ ପାଇଁ ଗାଈ, କୁକୁର, ମାଙ୍ଗଡ଼ ଓ ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଭଳି ଜୀବମାନେ ହଇରାଣରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନକରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା । ଏହାସହ କମ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ।"
ସେହିପରି ପେଟାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ । ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ (Animal Cruelty Act) ରହିଛି । ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ।"
