ସବୁରି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି, ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ପାଲଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଖୁସି...

ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ । ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆହ୍ୱାନ

Animal Lover Request for Celebrate Diwali Safely Do not Harm Street Animals
Animal Lover Request for Celebrate Diwali Safely Do not Harm Street Animals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 8:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁସିର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ସାରା ଭାରତରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଦୀପ ଜାଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ମଣିଷ ସିନା ବାଣ ପୁଟାଇ ଚିକ୍‌ମିକ ଆଲୁଅର ମଜା ନେଇ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜେ । ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ, ବଳି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁି ଜୀବଜନ୍ତୁ । ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Animal Lover Request for Celebrate Diwali Safely Do not Harm Street Animals (ETV Bharat)


ଦୀପାବଳିରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂଆଁର ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ । କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାକ ଆଉ ବାସହୀନ । ମଣିଷ ସତର୍କ ରହି ଅନେକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଚିକ ମିକ ଆଲୁଅ ସହ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନା କୌଣସି ସତର୍କତା ନେଇପାରନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହିଥାନ୍ତି ? ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ଖୁସି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ସାଜେ । ଆଲୋକର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖୋରାକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିରୀହ ଓ ନିର୍ବାକ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁ, କୁକୁର ଓ ଅନ୍ଯ ପଶୁଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।



ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିବେଦନ:

ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପତିରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପବଳିରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା । ମାତ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ, ଯେପରି ଆମ ପାଇଁ ଗାଈ, କୁକୁର, ମାଙ୍ଗଡ଼ ଓ ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କ ଭଳି ଜୀବମାନେ ହଇରାଣରେ ନପଡ଼ନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନକରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା । ଏହାସହ କମ୍‌ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ।"

ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ

ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି, ବାଣ ବଜାରରେ ବଡ ଗହଳି


ସେହିପରି ପେଟାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗେଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପାବଳି ପାଳନ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ । ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି । ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଇନ (Animal Cruelty Act) ରହିଛି । ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

