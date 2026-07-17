ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୃତ ଅନିଲ ଥିଲେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
'ଭିଡ ଭିତରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମନ୍ଦିର ଆଡୁ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପଛକୁ ପେଲି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ପଛପଟୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାଡି ଆସୁଥିଲେ... । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 17, 2026 at 4:42 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣା ପଡିଛି । ସେ ହେଲେ କଟକ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧା ନଗରର ଅନିଲ୍ ଦାସ (୩୫ ବର୍ଷ) । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ବଡଦାଣ୍ଡର ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନିଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନିଲ ପରିବାର ଏକ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
2 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ
ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ ଯୋଗୁ ଭକ୍ତ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ଅନିଲ ଦାସ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ । ତେବେ ଅନିଲଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହା ଯାଉଥିବାବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣା ପିଡିନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଭିନ୍ନ କଥା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିପୁଳ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭକ୍ତ କ୍ଲାନ୍ତି, ଜଳଶୂନ୍ୟତା, ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ସେବାୟତ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ସୂଚାରୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।'
ମୃତ ଅନିଲ ଥିଲେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ
ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୃତ ଅନିଲଙ୍କ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ମୀନକେତନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଭିଡ ଭିତରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମନ୍ଦିର ଆଡୁ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ମରିଚିକୋ଼ଟ ଛକ ପାଖରେ ଥିଲୁ । ପଛପଟୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାଡି ଆସୁଥିଲେ । ଏମିତି ଠେଲାପେଲା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଡ କମିବାରୁ ଅନିଲଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଆମେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ । ଫୋନ ଡାକ୍ତରଖାନାର କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧରି ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।'
ମୃତ ଅନିଲଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୀନକେତନ ସରାକାରଙ୍କ ନିିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଦାବି କରୁଛୁ-ଅନିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମୃତ ଅନିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ । ଏ ଖବର ପାଇଲୁ । ଅନୀଲ ଆମ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ । ପରିବାରର 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଦାବି କରୁଛୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 300ରୁ ଅଧିକ