କାଳ ସାଜିଲା ଅନଲାଇନ ଗେମ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ
ଘରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗେମରେ ହାରିବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ । ଅନୁଗୋଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 21, 2026 at 3:18 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଫାଶରେ ପଡି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଯୁବକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ମାଛକୁଟା ଗାଁର 24 ବର୍ଷୀୟ ମାନସ ବେହେରା ।
ଘଟଣା ନେଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଇଆଇସି ଦିଗ ବିଜୟ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏକ ଅପମୃତ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏଭଳି ଘଟଣାରୁ ନିବୃତ ରହିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ ।
ଅନଲାଇନ ଗେମ ଫାଶରେ ପଡିଥିଲେ ଯୁବକ:
ମାଛକୁଟା ଗାଁର ମାନସ ବେହେରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ ଗେମ ଖେଳି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରି ଯାଇଥିଲେ l ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ମାନସକୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅନଲାଇନ ଗେମ ଖେଳି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ l
ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ ପରିବାର:
ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ l ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମାନସ ଘରୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ l ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିବା ପରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଘର ନିକଟସ୍ଥ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ମାନସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଖବର ପାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ l
ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଲୋଭ ଘାରୁଥିଲା..
ତେବେ ମୃତ ମାନସ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରି ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଆଗକୁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଚାକିରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନ୍ ଲାଇନ ଗେମ ଖେଳୁଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ହରାଉ ଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା । ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ